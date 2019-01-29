РИАМО - 29 янв. Московская область должна сохранить свои позиции во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, победителей должно быть не меньше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Благоустройство. Важная работа, которую мы ведем в каждом муниципалитете. Не случайно, жители чаще всего отмечают наши усилия именно в этой сфере. В 2018 году во многих городах Подмосковья появились новые пешеходные зоны, велодорожки, благоустроенные бульвары и скверы», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что Дубна, Зарайск, Сергиев Посад, Коломна стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

«Задача - чтобы число победителей от Подмосковья было не меньше и в следующие годы». – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что большую роль в данной работе играют активисты среди жителей Подмосковья.