РИАМО - 29 янв. Московский Художественный театр имени Чехова, Театр наций, театр имени Пушкина привезут свои спектакли в Подмосковье в 2019 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев во вторник выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Культура и туризм. Комфортная среда – это и удовлетворение духовных потребностей человека, создание возможностей для творческого развития. 2019 объявлен Годом театра. Впервые в Московскую область приедут лучшие столичные театральные коллективы – МХТ, Театр наций, театр имени Пушкина», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе пройдут фестивали, в Домах офицеров будут реализованы проекты с участием областных театров и приглашенных коллективов.

«Мы продолжим поддержку талантливых детей. В том числе в сотрудничестве с такими замечательными музыкантами, как Юрий Башмет и Денис Мацуев», - заключил губернатор.