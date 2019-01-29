РИАМО - 29 янв. В Подмосковье планируют сократить смертность на дорогах еще на 25% в текущем году, системная работа по безопасности дорожного движения будет продолжена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступил с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«В этом году задача – еще снизить показатель на 25%, а к 2024 году снизить его до четырех случаев на 100 тысяч жителей. То есть, сейчас 12, а должно быть четыре», – сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что с 2012 года смертность сократилась на 45%.

«Пять лет мы системно ведем работу по обеспечению безопасности на дорогах. И видим серьезные результаты – почти в половину снизилась смертность. Это происходит потому, что мы анализируем причины каждой аварии и принимаем оперативные решения, как исправить ситуацию», – добавил Воробьев.

По его словам, на участках дорог добавляются светофоры, устанавливаются знаки, отбойники и камеры наблюдения, которые дисциплинируют водителей.