РИАМО - 29 янв. В последние годы благодаря строительству путепроводов в Подмосковье смогли разгрузить трассы у железных дорог, кроме того, Красногорск получил новую автотранспортную развязку, а Дубна – мост через Волгу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Пятое – дороги. Введены в строй 22 путепровода, которые позволили ликвидировать пробки перед наиболее загруженными переездами. Мы построили мост в Дубне, разговоры о необходимости которого шли еще 50 лет назад. «Поехал» Красногорск, где до появления развязки Волоколамка - Ильинка всегда был транспортный коллапс», - сказал Воробьев.

Он добавил, что важным решением в транспортной сфере также стало введение для старшего поколения Московского региона бесплатного проезда в пригородных электричках и столичном метро.