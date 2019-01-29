РИАМО – 29 янв. Все управляющие компании в Подмосковье должны иметь высокий рейтинг по итогам 2019 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступает с седьмым обращением к жителям. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«Важный запрос жителей – повышение качества работы управляющих компаний. Парадокс, но именно их воспринимают как первую чиновничью инстанцию, по ним судят о власти. В 2018 году 60% обращений на портале «Добродел» – это жалобы на неудовлетворительную деятельность УК и муниципальных учреждений по обслуживанию территорий», – сказал Воробьев.

Он отметил, что жители региона недовольны деятельностью 222 управляющих компаний. На сегодняшний день в регионе таких учреждений насчитывается порядка 900.

«Важно, чтобы в 2019 году все компании в области имели высокий рейтинг», – подчеркнул Воробьев.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.

Рейтинг управляющих компаний Подмосковья за IV квартал 2018 года>>