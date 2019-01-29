РИАМО - 29 янв. Программу бесплатных спортивных занятий для жителей пенсионного возраста разработают в Подмосковье в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев,

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Есть большой запрос на поддержку активного образа жизни для людей старшего поколения. Это и скандинавская ходьба, и танцы, и гимнастика… Спрос есть, а системы такой пока у нас нет. Поручаю министерству социального развития и Минспорту разработать для пожилых людей удобные и бесплатные форматы таких занятий и внедрить их в 2019 году», - сказал Воробьев.

Он отметил, что такая работа проводится в ряде муниципалитетов, например, в Долгопрудном.

В 2018 году пенсионеры из Подмосковья вошли в пятерку лучших команд на спартакиаде пенсионеров России, в личном зачете первые места областные спортсмены заняли в настольном теннисе и легкой атлетике.