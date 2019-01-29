РИАМО - 29 янв. В Московской области уже закрыли 24 из 39 мусорных полигонов, в 2019 году планируется завершить рекультивацию полигонов «Кучино» и «Дубна Левобережная», сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного программного обращения к жителям.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Магистральная для нас тема – тема экологии. С этой трибуны в 2013 году, в первые дни своей работы мы подняли непростые вопросы. Заручились поддержкой президента - именно благодаря его решению, выделенным финансовым ресурсам нам в итоге удалось закрыть 24 из 39 мусорных свалок», - сказал Воробьев.

Он добавил, что рекультивация уже завершена на полигонах «Электросталь», «Каширский» и «Быково».

«В этом году закончим «Кучино» и «Дубну Левобережную». В 2020 году и 2021-м завершим «Долгопрудный», «Аннино» в Рузе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкине, «Слизнево» в Наро-Фоминске. Если раньше эти свалки сводили людей с ума и видом, и запахом, то теперь все должно выглядеть таким культурным образом, как мы видим «Электросталь», - добавил Воробьев.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.