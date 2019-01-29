РИАМО - 29 янв. За пять лет в Подмосковье на треть упало общее количество преступлений, установка современных систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов продолжится, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья во вторник выступает с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«В 2018 году наиболее низкий уровень преступности был зарегистрирован в Дубне и Люберцах, Балашихе, Раменском и Электростали. Уличная преступность упала на 9%. А в целом за 5 лет количество преступлений снизилось на треть. Это важные достижения, можно и нужно поблагодарить за них наш правоохранительный блок», – сказал Воробьев.

По его словам, в прошлом году жители проголосовали в «Доброделе» и указали самые неспокойные места, требующие освещения, камер и кнопки связи с полицией.

«Эти запросы отработали. В этом году также продолжим эту практику. Прошу Романа Александровича (Каратаева, министр по безопасности и противодействию коррупции МО - ред.) вновь провести опрос и эффективно отработать криминогенные участки. Я также прошу Дмитрия Владимировича (Пестова, вице-губернатор МО - ред.) и глав (муниципалитетов - ред.) продолжить программу установки современных систем видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домах. Это инвестиции в безопасность, в профилактику и раскрываемость преступлений. Они уже сегодня дают результат», – подчеркнул Воробьев.

На территории Московской области в 2018 году зарегистрировали 8 тысяч преступлений. Массив зарегистрированных преступлений сократился на 4,8%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 5,4%, существенно, почти на 8%, снизилось число нераскрытых преступных посягательств, количество преступлений против личностей на 3,5%. Меньше зарегистрировано убийств на 12,6%.