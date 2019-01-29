РИАМО - 29 янв. Футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» планируют провести в Подмосковье во второй раз, данное соревнование и Кубок Овечкина могут стать в регионе традиционными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«В прошлом году мы впервые провели детские первенства ЦФО на Кубок Акинфеева и Кубок Овечкина. И Игорь, и Александр приняли в них участие, для ребят это было очень важно. С этого года по просьбам детей и их родителей сделаем эти соревнования традиционными», - сказал Воробьев.

Первый футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» завершился в Бронницах в августе 2018 года. В финале команда спортивной школы «Мастер-Сатурн» из Раменского победила московский ЦСКА.

С 19 по 21 июля 2018 года в Одинцове на арене ледового дворца «Армада» впервые в России состоялся «Кубок Александра Овечкина» OviCup. На хоккейную площадку вышли игроки в возрасте 10-11 лет. В турнире приняли участие шесть команд из Московской области. В финале команда «Химик» из Воскресенска одержала победу над «Атлантом» из Мытищ со счетом 3:1.