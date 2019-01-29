РИАМО - 29 янв. В текущем году в Московской области планируют приступить к программе строительства и реконструкции комплексов очистки сточных вод, власти региона начинают проектирование 16 очистных сооружений, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«В 2019 году мы впервые приступаем к программе строительства и реконструкции комплексов очистки сточных вод в рамках федеральной программы сохранения русла реки Волги. С участием средств области и при поддержке федерального бюджета начинаем проектирование 16 очистных сооружений», - сказал Воробьев.

Он отметил, что экология является одной из важных тем для региона.