РИАМО - 29 янв. Врачей Подмосковья необходимо по-максимуму освободить от бумажной волокиты, такое поручение губернатор Московской области Андрей Воробьев дал региональному министерству здравоохранения в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Также в этом году запускаем проект «Добрая поликлиника». Специалисты будут принимать людей по субботам, отладим процессы использования медицинского оборудования, закупим новые компьютеры, позаботимся об участковых врачах и создадим для этого мобильные группы, которые будут специально ездить на вызовы. Ставлю также задачу министерству здравоохранения максимально оградить врачей от ненужной бумажной работы, чтобы они занимались своим прямым делом – могли лечить людей», - сказал Воробьев.

Также необходимо сократить время ожидания приема после записи у врача первичного звена, у узкого специалиста.

«Дополнительно введем «Скорую помощь онлайн» - функцию вызова скорой через мобильное приложение и отслеживание ее движения, как это сейчас работает у сервисов такси», - отметил Воробьев.