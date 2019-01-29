РИАМО - 29 янв. Пожарное депо со скалодромом, учебными классами и тренировочной базой построят на ЗИЛе в Москве, общая площадь сооружения составит порядка 3 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новое депо на четыре машины в скором времени появится в Даниловском районе. По сути, это хорошо оснащенная тренировочная база, где будет свой скалодром, тренажерный и спортивный залы, учебные классы», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Депо рассчитано на четыре спецмашины с отдельным боксом автомойки и ремонтным отсеком. На первом этаже здания будут размещаться кладовая запчастей, аккумуляторная, компрессорная подкачки колес, тренажерный зал.

На втором этаже разместятся помещения для хранения пенообразователя, диспетчерская и гардероб, а также так называемая «рукавная зона», где будут находиться помещения для мойки рукавов и спецодежды, стиральные машины, аварийно-спасательные инструменты.

На третьем этаже предусмотрены административные помещения, учебные классы, столовая, комната психологической разгрузки, а из спортзала можно будет выйти на открытую террасу.

Архитектурно-планировочные решения соответствуют функциональному предназначению депо и предоставляют комфортные условия для тренировок. Отделка фасадов – сочетание красно-коричневых фиброцементных панелей с фактурой под кирпич и серых элементов. Цоколь выполнят из темного керамогранита, террасу покрасят штукатуркой, а венчать здание будет вышка из металлоконструкций.

В учебно-спортивной зоне разместится четрехэтажная пожарная башня со скалодромом и беговой дорожкой с резиновым покрытием. Также на участке построят учебный пожарный гидрант, подземный резервуар на 5 кубометров и сделают полосу препятствий длиной 50 метров. Возле здания депо предусмотрен паркинг на 10 машино-мест.

Предусмотрено наружное освещение по периметру территории пожарного депо с акционированием главного входа на фасаде здания.