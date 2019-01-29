РИАМО - 29 янв. Около 60 миллиардов рублей внебюджетных средств удалось привлечь в Подмосковье в завершение строительства домов для обманутых дольщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Дольщики. Нам досталось их больше всех в стране. Мы привлекли в достройку объектов порядка 60 миллиардов рублей внебюджетных средств и последовательно создавали механизмы решения этой проблемы. Это позволило выдавать 3-4 тысячи ключей, а в прошлом году – уже 10,5 тысяч», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в 2019 году в регионе должны обеспечить права еще 19 тысяч обманутых дольщиков.