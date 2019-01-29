РИАМО - 29 янв. В Московской области важно обеспечить процесс повышения квалификации учителей и директоров, в частности, планируется развивать систему дистанционного обучения через электронные порталы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Прошу министерство образования продолжить создавать центры развития учителей, продолжить регулярные семинары для директоров школ и привлекать лучшие международные практики. Отдельно хочу сказать про цифровые решения. У нас нет задачи изматывать учителей и директоров поездками на очные семинары в какие-то тесные аудитории. Сегодня очень важно обеспечить процесс повышения квалификации удобными современными (способами - ред.), в том числе дистанционно через электронные порталы. Так делают во всем мире. Это экономит огромное количество времени и позволяет каждому учиться, не покидая свое рабочее место», - сказал Воробьев.

Он добавил, что Подмосковье занимает четвертое место в стране по количеству лучших школ, в топ-500 входят 18 подмосковных школ.

«Казалось, бы хороший результат. Но у Москвы их - 156. Нам нужно выйти на иной порядок цифр – каждый год в числе лучших школ страны должны появляться новые и новые подмосковные школы», - отметил губернатор.