РИАМО - 29 янв. Правительство Москвы утвердило проект планировки участка промзоны, которую когда-то занимал завод «Красный Богатырь», она расположена в районе Краснобогатырской улицы и улицы Богородский вал, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Инвестор построит здесь пять жилых кварталов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. При этом в двух из пяти кварталах появятся встроенные детсады на 150 мест каждый. Также здесь будут построены отдельно стоящие здания школы на 1085 мест и детсада на 200 мест», – пояснил глава столичного департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что проектом также предусмотрено строительство многофункционального комплекса общественного назначения площадью более 90 тысяч квадратных метров с подземным паркингом на 1157 машино-мест.

«В ходе реализации проекта планируется создать современную инфраструктуру транспортного обслуживания территорий, а также уделить особое внимание благоустройству и озеленению», – заверил руководитель департамента.

Он добавил, что усилиями столичных властей бывшие промышленные зоны превращаются в уютные городские кварталы, обеспеченные школами, детсадами, зелеными зонами и другими элементами инфраструктуры, которые необходимы для полноценной жизни в мегаполисе.

«В целом по итогам 2018 года на территориях бывших промзон введено в эксплуатацию 88 объектов капитального строительства общей площадью 3,53 миллиона квадратных метров, из которых жилье составляет чуть больше трети – 1,47 миллиона квадратных метров. Одним из главных приоритетов городских властей является создание комфортной городской среды», – заключил Левкин.