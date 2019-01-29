РИАМО - 29 янв. Еще больше населения планируют охватить диспансеризацией в Подмосковье в 2019 году, для этого необходимо создать комфортные условия, сообщил во вторник в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Всем известно, что предотвратить болезнь дешевле, чем ее лечить. В 2019 году мы должны расширить охват диспансеризацией до 25% жителей, в 2018 году был 21%», - сказал Воробьев.

Воробьев добавил, что для привлечения людей необходимо создать комфортные условия.

«Нужно сократить сроки ожидания, собрать всех врачей под одной крышей, чтобы для взрослых процесс занимал не 2 дня, а 2 часа, для детей до 3 лет – не 20 дней, как сейчас, а тоже 2 часа», - уточнил губернатор.

В Московской области в прошлом году прошли диспансеризацию более 1,16 миллиона человек, 400 тысяч из них признали здоровыми, у 587 тысяч выявили заболевания.