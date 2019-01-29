РИАМО - 29 янв. Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, сообщает Газета.ru.

Предложение об изменении в закон размещено на официальном портале нормативных правовых актов.

«Как отмечается, их деятельность (офисных работников - ред.) не относится к типу работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Также она не связана с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний», – говорится в сообщении.

Предположительно, данные поправки могут вступить в силу с августа текущего года.