РИАМО - 29 янв. В Подмосковье необходимо привлечь на работу порядка 400 врачей-терапевтов и педиатров в текущем году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Необходимо сосредоточить все наши усилия на преодолении кадрового дефицита. В 2019 году мы должны привлечь не менее 400 врачей-терапевтов и педиатров. Однако и здесь мы должны быть очень внимательны к качеству. Наиболее высокий уровень неудовлетворенности работой здравоохранения в Люберцах, Долгопрудном и Озерах», - сказал Воробьев.

Он отметил, что одно из пожеланий жителей – больше теплоты, внимания, вежливости со стороны медицинского персонала.

«Мы знаем, врачам очень нелегко, нагрузки очень большие… Уверен, что вместе с медицинским сообществом мы решим эту проблему дефицита внимания к пациентам», - подчеркнул губернатор.

В 2019 году в Подмосковье 160 врачей, рентгенлаборантов и фельдшеров получат субсидии в рамках программы «Социальная ипотека».

В регионе также предусмотрены и другие меры поддержки специалистов: программа «Земский доктор» - для врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.