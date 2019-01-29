РИАМО – 29 янв. «Почта России» завершила создание объединенного центра обработки данных, в перспективе предприятие рассматривает открытие дата-центра в восточной части страны, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Один из предоставленных «Почте России» дата-центров должен находиться в Москве, а другой – за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединенная вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» в Адлере. Проект состоял из двух этапов: в 2017 году совместная команда «АйТеко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 году – на площадке в Адлере.

«Единый дата-центр обеспечит развитие, поддержку работы и резервирование информационных систем головного офиса «Почты России» и порядка 37 тысяч объектов почтовой связи по всей стране. Его создание позволит предприятию более активно использовать большие массивы данных, а также продолжить внедрение технологий на базе искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.

Был проведен полный комплекс работ – от разработки концепции до подготовки необходимых мощностей и переноса части IT-систем «Почты России» на новые серверы. В ходе проекта также были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между центрами обработки данных (ЦОД), предоставлены стойко-места для размещения оборудования заказчика, проведена интеграция с главным информационно-вычислительным центром «Почты России» в Москве, а также с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другими информационными ресурсами.

«Объем обрабатываемых «Почтой России» данных демонстрирует устойчивый рост вместе с объемом бизнеса предприятия. В 2018 году он увеличится более чем на 30 %, до 16 петабайт. Вопрос диверсификации дата-центров важен не только потому, что существующие мощности необходимо резервировать», – отметил заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.

Он добавил, что в столичном регионе высокий спрос на услуги ЦОДов, и конкуренция за стойко-места достаточно серьезная. Развитие инфраструктуры даст нам возможность использовать инструменты big data в своей работе.

«В этом проекте «Ростелеком» применил многолетний опыт сотрудничества с «Почтой России» по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры. Участие в создании объединенного дата-центра позволило вывести ИТ-инфраструктуру крупнейшего логистического оператора России на новый уровень, соответствующий текущим задачам и стратегии развития», – сказал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Ростелеком» Михаил Изотов.