РИАМО – 29 янв. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на посту в подмосковном Краснознаменске нашло зараженные гвоздики из Нидерландов в количестве свыше 800 штук, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов гвоздики в количестве 815 штук, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – отмечается в материале.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Для справки: Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.