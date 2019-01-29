РИАМО - 29 янв. Развитие экономики, здравоохранения, экологии является основным вызовом в управлении Подмосковьем, также особого внимания требуют детские сады, дольщики, дороги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Свое сегодняшнее обращение я назвал «Новая пятилетка». Нам нужно сильное Подмосковье с сильной экономикой. Второй вызов – качество здравоохранения. Третий вызов – это экология в самом широком смысле слова. Прежде всего, это чистая вода, воздух, возможность общения с природой. С недавних пор, говоря «экология», мы подразумеваем решение проблем с мусором. Для этого мы ввели новый экологический стандарт, когда мусор не сваливается на окраине города, а разделяется на полезные фракции и возвращается в производство нужных человеку вещей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что другими важными задачами являются строительство детских садов, дорог, а также обеспечение квартирами обманутых дольщиков.