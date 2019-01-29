РИАМО - 29 янв. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве добились запрета для ООО «Такси 2412» на осуществление деятельности по сдаче в аренду физическим лицам автомобилей для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, сообщается на сайте ведомства.

Управлением Роспотребнадзора по Москве проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Такси 2412», по результатам которой было установлено, что хозяйствующий субъект передавал автомобили-такси по договору аренды физическим лицам.

«Вместе с тем, ООО «Такси 2412», сдавая автомобили-такси в аренду физическим лицам, не исполняло обязанности по обеспечению обязательного контроля прохождения водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра, по контролю за режимом работы и гигиеной труда водителей, что влияет на безопасность дорожного движения, на безопасность для жизни и здоровья пассажира», – отмечается в материале.

Таким образом, передавая физическим лицам в аренду автомобили-такси для осуществления перевозки пассажиров и багажа легковым такси, ООО «Такси 2412» оказывало услуги ненадлежащего качества, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов и создающие опасность причинения вреда в будущем, за что было привлечено к административной ответственности.

Управление Роспотребнадзора по Москве в целях защиты прав неопределенного круга лиц обратилось с иском в Арбитражный суд Москвы к ООО «Такси 2412» о запрещении деятельности по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

«Арбитражный суд города Москвы 24 декабря вынес решение о признании противоправными действия ООО «Такси 2412» по организации оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. <…> Деятельность ООО «Такси 2412» по сдаче в аренду физическим лицам автомобилей для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси запрещена», – поясняется в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.