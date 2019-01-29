РИАМО - 29 янв. Как минимум 60 детских садов намерены построить в Подмосковье в ближайшие пять лет, они появятся в быстрорастущих городах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Детские сады. Мы сняли остроту проблемы, построили 407 детских садов. В ближайшие пять лет откроем еще как минимум 60 для быстрорастущих городов области», - сказал Воробьев.