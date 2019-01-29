РИАМО – 29 янв. Московское областное УФАС России рассмотрело дела о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Бета-М», ООО «Альфа Рязань», ООО «Альфа Владимир», которые систематически реализовывали табачную продукцию на расстоянии менее 100 метров от территории образовательного учреждения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Указанные компании, действующие под наименованием «Красное&Белое», владеют магазинами, которые реализуют табачную продукцию с нарушением ограничений, установленных законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, несмотря на осведомленность о недопустимости данных действий», – говорится в сообщении.

Подобное поведение магазинов сети «Красное&Белое» признано недобросовестной конкуренцией в отношении иных компаний.

В связи с отсутствием сведений о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, ООО «Бета-М», ООО «Альфа Рязань», ООО «Альфа Владимир» выдано предписание об устранении нарушений.