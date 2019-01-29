РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ввести дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили победителей и призеров всероссийских олимпиад.

Губернатор Подмосковья во вторник выступает с седьмым обращением к жителям региона. Обращение получило название «Новая пятилетка».

«Мы дальше продолжим в разных форматах поддержку учителей, которые хотят и готовы обеспечить прорыв. Два года назад мы начали поощрять педагогов, чьи выпускники набрали максимальное количество баллов по ЕГЭ. Предлагаю дополнительно ввести выплаты 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили победителей и призеров всероссийских олимпиад. Я очень рассчитываю и уверен, что главы (муниципалитетов - ред.) включатся в поддержку педагогов», – заявил Воробьев.

Также он отметил, что такие вузы, как МГИМО и Физтех традиционно занимают высокие позиции.

«В прошлом году два наших вуза – в Королеве и Дубне – вошли в топ-100. <...> Молодцы и ректоры, и педагогический состав. Прошу министерство образования обратить внимание на наши педагогические университеты. Мы работаем, растет уровень подготовки. Очень хочется, чтобы и педагогические вузы были в (списках - ред.) ведущих вузов нашей страны», – подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев поручил выплатить премии в размере 100 тысяч рублей подмосковным педагогам, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ. В 2019 году эта практика продолжится.

В 2018 году число сдавших ЕГЭ на 100 баллов в Подмосковье увеличилось более чем в полтора раза: с 323 в 2017 году до 530 человек.