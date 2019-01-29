РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения поручил полностью в 2019 году завершить строительство объектов здравоохранения, начатых в предыдущие годы, в частности, в Химках, Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове и Дубне.

Воробьев во вторник выступает со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Ключевое звено – это поликлиники, это медицина, которая должна быть физически доступной для человека. Работаем над решением этой проблемы. В прошлом году открыто 16 поликлиник и амбулаторий – из них 6 в Балашихе. Игорь Борисович Тресков (заместитель председателя правительства Московской области - ред.), поручаю Вам в 2019 году полностью завершить строительство всех объектов здравоохранения, начатых в предыдущие годы. Это поликлиники в Химках и Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове, Дубне, а также 26 ФАПов», - сказал Воробьев.

Он также поручил завершить проектирование нового стационара и хирургического корпуса онкодиспансера в Балашихе, чтобы приступить к строительству в начале 2020 года.

«И столь же оперативно и ответственно подойти к строительству первой областной детской больницы в Красногорске – современной, отвечающей самым высоким международным стандартам», - подчеркнул Воробьев.