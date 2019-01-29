РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев начал свое традиционное, седьмое обращение к жителям региона, которое получило название «Новая пятилетка», передает корреспондент РИАМО.

«Вот уже седьмой раз мы встречаемся в этом зале, чтобы вместе обсудить, что сделано, насколько четко мы выполнили свои обещания перед жителями и реализовали планы. Каждый такой отчет требует максимальной вовлеченности всех членов нашей команды, стимулирует ее на работу и результат», - сказал Воробьев.

Он отметил, что такая практика есть и в муниципалитетах, где глава докладывает жителям об изменениях, которые обеспечила власть, и о тех проблемах, которые предстоит решить.

«Основная цель моего обращения – это не только разговор об успехах. Конечно, мы о них скажем. Но в таком формате мы, прежде всего, стараемся объяснить логику наших действий, добиться общего понимания важных для Подмосковья задач. Мы стремимся не рубить с плеча, исключать популизм, принимать системные, взвешенные решения», - заключил Воробьев.