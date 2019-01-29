РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 янв. Велопробег в подмосковном Королеве отменили из-за плохой погоды, его планировали провести третьего февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Ранее организаторы мероприятия «Let's bike it!» сообщили, что IV Зимний велопарад в Москве не состоится из-за невозможности выполнения требований столичного Дептранса о предоставлении большегрузной техники для перекрытия дорог. Тогда министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил организаторов и участников Зимнего велопарада в Подмосковье.

«Велопарад мы планировали провести в Королеве, длина трассы составила 12 километров. Но из-за плохих погодных условий его пришлось отменить. На этой неделе (с 28 января по 3 февраля – ред.) синоптики обещают ледяной дождь, в такую погоду будет крайне сложно обеспечить безопасность участников», – сказал Конышев.

Проект «Let’s bike it!» является инициатором велопарадов, которые проводятся в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать столичный департамент транспорта.

В ноябре прошлого года в столице разгорелся скандал вокруг Московского велопарада. Его многолетние организаторы из проекта «Let’s bike it!» выступили с петицией против планов столичного департамента транспорта проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.