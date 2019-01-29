РИАМО - 29 янв. Участок Среднего Кисловского переулка в центре столицы будет перекрыт до 1 марта в связи с реконструкцией комплекса зданий Московской государственной консерватории имени Чайковского, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Ограничение. Участок: Средний Кисловский переулок в районе пересечения с Малым Кисловским переулком. Период: с 26 января по 1 марта круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что движение перекроют по одной полосе частично.