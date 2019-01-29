РИАМО - 29 янв. Во вторник начал работать центр спортивной медицины Московского областного консультативно диагностического центра для детей (МОКДЦД), он будет ежегодно проводить обследование 8 тысяч юных спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы МОКДЦД.

«29 января 2019 года начал работу центр спортивной медицины Московского областного консультативно диагностического центра для детей, где два раза в год будут проходить медицинское обследование 8 тысяч юных спортсменов Подмосковья», - говорится в сообщении.

Ежедневно на прием к специалистам МОКДЦД будут приезжать порядка 30 членов сборных команд Подмосковья в возрасте от семи до 16 лет. Полное медицинское обследование проводят 12 специалистов: педиатр, дерматолог, кардиолог, ортопед, отоларинголог, офтальмолог, рентгенолог, специалисты по ультразвуковой и функциональной диагностике, стоматолог, хирург, гинеколог.

После сдачи анализов, прохождения УЗИ и рентгенологических исследований специалист по спортивной медицине выносит решение о допуске юных спортсменов к занятиям и соревнованиям.

«Молодые спортсмены на тренировках и соревнованиях получают большие нагрузки, поэтому контроль за их здоровьем должен быть профессиональным, постоянным и очень тщательным», - отметила главный педиатр министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОКДЦД профессор Нисо Одинаева.