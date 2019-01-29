РИАМО - 29 янв. Подмосковные полицейские задержали молодого человека по подозрению в убийстве, совершенном в съемной квартире в Ивантеевке, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 27 января в 23:40 в съемной квартире на улице Калинина в Ивантеевке был обнаружен труп с множественными ножевыми ранениями.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был установлен и доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы 1997 года рождения. Он задержан», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.