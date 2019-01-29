РИАМО – 29 янв. Российская федерация набрала 28 баллов из 100 в рейтинге по уровню восприятия коррупции, это на один балл хуже предыдущего результата, сообщает Газета.ru.

«Россия заняла 138-е место из 180 в индексе восприятия коррупции 2018 года, который был составлен организацией Transparency International. В этом рейтинге она набрала 28 баллов из 100», - говорится в сообщении.

Такой же результат получили Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика.

В последние три года Российская Федерация получала 29 баллов.

Индекс восприятия коррупции измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе. При его составлении учитывается мнение независимых экспертов и предпринимателей по всему миру. 100 баллов — это самый низкий уровень восприятия коррупции, а 0 — самый высокий.

Ранее министерство юстиции РФ предложило смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением.

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