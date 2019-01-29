РИАМО - 29 янв. В ночь на вторник в столицу доставили 12 участников преступной группы, которая обвиняется в убийстве, бандитизме, похищении людей в Подмосковье, Москве и Республике Северная Осетия – Алания, сообщается на сайте СК РФ.

Уголовное дело в отношении 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева расследовалось СКР. Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений: участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека и другие.

«После утверждения обвинительного заключения это уголовное дело было направлено в Верховный Суд Российской Федерации для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности. В связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства судом принято решение о направлении дела для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд», - говорится в сообщении.

В ночь на вторник все 12 подсудимых были этапированы в Москву.

Соучастники действовали в Москве, Московской области и Республике Северная Осетия – Алания. По данным следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших.

«В отношении лидера преступного сообщества Аслана Гагиев, причастного по данным следствия к 60 убийствам, также завершены следственные действия. С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела», - уточняется на сайте.

В отношении остальных участников преступного сообщества, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.