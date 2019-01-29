РИАМО - 29 янв. В 2019 году 160 врачей, рентгенлаборантов и фельдшеров получат субсидии в рамках программы «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала действия программы «Социальная ипотека», с 2016 года, и до конца 2019-го субсидии на улучшение жилищных условий получат 954 медицинских специалиста в Московской области», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что в этом году данная мера поддержки будет оказана 160 врачам, рентгенлаборантам и фельдшерам.

«Суть программы состоит в том, что правительство области предоставляет медицинским специалистам учреждений здравоохранения региона субсидии на приобретение жилья, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке. В минувшем году свидетельства на получение социальной ипотеки вручили 280 медработникам Подмосковья», — добавил Матвеев.

В Подмосковье также предусмотрены и другие меры поддержки специалистов: программа «Земский доктор» - для врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.