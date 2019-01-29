РИАМО - 29 янв. Со 2 февраля по выходным дням начнут курсировать две дополнительные электрички Москва – аэропорт «Домодедово», также у некоторых пригородных поездов со 2 февраля изменится время отправления и прибытия, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, два электропоезда №6510 и №6505 сообщением Москва – аэропорт «Домодедово» начнут курсировать ежедневно (раньше они ходили только в будние дни). Отправление в аэропорт в 6:11, в обратную сторону – в 7:55. Кроме того, поезду №6068 Ожерелье – Москва (отправлением в 16:35) назначена дополнительная остановка на станции «Чертаново» в 18:25», — говорится в сообщении.

У некоторых электричек также изменится время отправления и прибытия.

Со всеми изменениями можно ознакомиться на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК».