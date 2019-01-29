РИАМО - 29 янв. В Москве с начала года за безбилетный проезд в общественном городском транспорте оштрафовали 12 тысяч человек, что на 5 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщил РИАМО руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«С начала 2019 года контролеры ГКУ «Организатор перевозок» оштрафовали за безбилетный проезд 12 тысяч пассажиров. Это на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», - сказал Павлов.

Он также напомнил о необходимости прикладывать билет к валидатору.

«Пассажир, который этого не сделал, считается безбилетным, и будет оштрафован», - пояснил Павлов.

В 2018 году количество пассажиров общественного транспорта в Москве выросло на 9% по сравнению с 2010 годом и составило 5,6 миллиарда человек.

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