РИАМО - 29 янв. В здании московской мэрии на Новом Арбате простились с руководителем столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Черниковым, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Гражданская панихида прошла в конференц-зале. Гроб, траурные венки и портрет Черникова разместили на сцене. На церемонии присутствовали родные и близкие покойного, а также друзья и коллеги.

В том числе с Черниковым простились заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко; заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов; глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Похороны Владимира Черникова состоятся на Троекуровском кладбище в 12:00.

Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной Думы. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом СМИ и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.