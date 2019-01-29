РИАМО - 29 янв. Подросток, которого облили керосином и подожгли в подъезде дома в Москве, скончался от обширных ожогов, сообщает ТАСС.

Вечером 24 января 15-летний юноша, находясь вместе с двумя сверстниками в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% поверхности тела. Пострадавшего незамедлительно доставили в медучреждение. По данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«15-летний ученик девятого класса одной из московских школ сегодня (28 января – ред.) в 17:40 по московскому времени скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. Он получил ожоги 98% тела», - сказал источник в медицинских службах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что подросток был госпитализирован с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами третьей и четвертой степени. Он успел рассказать, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.