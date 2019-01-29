РИАМО - 29 янв. Столичные власти опровергли распространенную информацию о якобы полученных на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова материалах о мерах по снижению госпитализации, сообщается на сайте департамент здравоохранения Москвы.

«В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов и/или ее ограничении. Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением», - говорится в сообщении.

Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медработник выездной бригады скорой помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует.

Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.

«Использованные в интернет-статье фотографии якобы распространенных на станции материалов «Меры по снижению госпитализации» являются фальсификацией», - подчеркивается в материале.

В случаях отказов пациентов от медицинской эвакуации обеспечивается их динамическое наблюдение (активы) бригадами СМП, бригадами отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник. Пациенты с амбулаторной травмой обоснованно доставляются в травматологические пункты, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь врачами специалистами.

«Необходимо обратить внимание, что не все пациенты, обратившиеся в службу скорой помощи, нуждаются в медицинской эвакуации», - добавляется на сайте.

В ряде ситуаций возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте вызова, в том числе применив имеющиеся на оснащении бригад СМП высокоэффективные лекарственные препараты. Например, пациентам с повышением артериального давления, с нарушениями ритма сердца, хроническими и остро возникшими болевыми синдромами, повышением температуры тела зачастую достаточно проведения медикаментозной терапии бригадой СМП.

«Ежедневно 25-30% (около 3 тысяч) вызовов бригад СМП заканчиваются медицинской эвакуаций. Так, к примеру, за истекшую неделю бригадами СМП направлено более 20,5 тысяч пациентов в стационары города. Дополнительно к эвакуированным скорой более 18 тысяч пациентов направлено поликлиническими учреждениями в плановом порядке и более 8 тысяч самостоятельно обратились в стационары», - заключается в сообщении.

Информацию о блокировке дороги скорой помощи сотрудником полиции проверяют в Подмосковье>>