РИАМО - 29 янв. Мужа актрисы Екатерины Архаровой, который пропал 26 января в районе станции метро «Киевская» в Москве, нашли живым, в этом помогли правоохранительные органы.

Ранее Архарова сообщила, что ее супруг 26 января вышел ненадолго из кафе в районе станции метро «Киевская» и бесследно исчез.

«На несчастье человека, которое он пережил, обрушился шквал обвинений, переходящих на личности. Не надо мне было делиться хорошей новостью, о том, что органы у нас великолепно работают и мужа нашли! Уже завтра смогу обнять Артема! А вам желаю побольше добра, веры и любви!» - написала Архарова в Instagram.

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