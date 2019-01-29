РИАМО - 29 янв. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пришел на церемонию прощания с руководителем столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Черниковым в здании московской мэрии на Новом Арбате, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Приходя и заходя сегодня сюда на Новый Арбат, 36, каждому из вас хотелось сказать: «Доброе утро! Добрый день!». Но не может быть добрым тот день, когда мы прощаемся с нашим соратником, коллегой, другом, с нашим братом», - сказал Шапошников.

Он отметил, что Владимир Черников всегда мог дать и дружеский и деловой совет.

«Каждому из нас не будет хватать Владимира Васильевича. Не будет хватать его улыбки, надежного, дружеского, братского плеча. Светлая память Владимиру Васильевичу», - добавил Шапошников.

После церемонии прощания Владимира Черникова похоронят на Троекуровском кладбище.

Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной Думы. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом СМИ и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.