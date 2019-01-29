РИАМО - 29 янв. За прошлый год судебные приставы наложили арест на имущество 18 автомобилистов, не погасивших своевременно штрафы за неоплату парковки в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Ежегодно сотрудники ГКУ «АМПП» совместно с Федеральной службой судебных приставов проводят рейды по выявлению должников, вовремя не погасивших штрафы за неоплату парковки.

«По итогам минувшего года был организован 31 рейд, приставы наложили арест на имущество 18 автомобилистов, не оплачивающих штрафы. В 2017 году было проведено 32 таких рейда, у 17 должников арестовали имущество», - говорится в сообщении.

АМПП просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и парковки. В том случае, если автовладелец все-таки получил штраф, то необходимо его своевременно оплатить. Если этого не сделать, то по статье 20.25 КоАП РФ автовладелец может быть оштрафован в двукратном размере.

Срок оплаты постановлений составляет 60 дней. Тем, кто не погашает штрафы, помимо ареста имущества грозит отказ в праве выезда за границу или обязательные работы. Должникам также могут отказать в выдаче резидентного разрешения или разрешения для многодетных семей. Более того, при наличии трех и более неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе неоплату парковки, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до уплаты задолженностей.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.