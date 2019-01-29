РИАМО - 29 янв. В столице суд вынес приговор в отношении младшего офицера Антона Малыхина, который в пьяном состоянии проник в квартиру к москвичке и изнасиловал ее, ему назначено наказание в виде девяти лет заключение, штрафа и лишения звания, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

Доказательства, собранные 517 военным следственным отделом СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении лейтенанта Антона Малыхина, проходившего военную службу в войсковой части 12128.

«Решением Московского гарнизонного военного суда Малыхину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, воинского звания «лейтенант», а также штрафа в размере 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 139 (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия) и пунктом «б» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

Следствием и судом установлено, что 14 мая Малыхин, находясь в Москве в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия проник в квартиру к ранее незнакомой ему потерпевшей, где совершил ее изнасилование, в результате которого у последней развилось психическое расстройство, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью.