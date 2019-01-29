РИАМО - 29 янв. Мужчина вызвал аниматора с пумой в квартиру в Москве якобы для фотосессии, но сам отобрал животное и требовал у хозяина вернуть долг, злоумышленника задержали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово Москвы задержали 22-летнего подозреваемого в самоуправстве», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Юрий Титов.

В территориальный отдел полиции обратился мужчина, работающий аниматором. По его словам, в одном из домов на 13-й Парковой улице, куда его пригласили для проведения фотосессии с животными, заказчик мероприятия, применив насилие, отобрал у него пуму по кличке Марсель и требует денежные средства за возврат хищника.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Северное Измайлово задержали подозреваемого на 9-й Парковой улице.

Как было установлено, потерпевший задолжал подозреваемому более 100 тысяч рублей. Последний, в свою очередь, вызвал аниматора якобы для фотосессии и, применив насилие, отобрал у него хищника, требуя погасить долг.

«Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 УК РФ «Самоуправство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточняется в сообщении.

В настоящее время животное изъято и возвращено законному владельцу.