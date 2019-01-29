РИАМО – 29 янв. В этом году жителям европейской части России не стоит ждать ранней весны – и в феврале, и в марте возможны периоды с морозами до минус 20 градусов, сообщает «Российская газета».

«К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну», - сказал изданию научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что два предстоящих месяца преподнесут погодные сюрпризы: ожидаются как периоды с 15-20-градусными морозами, так и оттепели.

«В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова. Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут», - добавил Вильфанд.

Он также сообщил, что за последние 25 лет средняя температура января в Московском регионе увеличилась на 2,5 градуса.

«Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла», - заключил синоптик.