РИАМО - 29 янв. Парфюмерная сеть «Л’Этуаль» откроет в московском торговом центре «Авиапарк» свой первый флагманский магазин с барбершопами и бьюти-корнерами, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Новая торговая площадка обещает стать одним из крупных парфюмерных универмагов в Европе, как, например, у французской Sephora на Елисейских Полях и у «Золотого яблока» в Екатеринбурге. Новый объект обойдется «Л’Этуаль» примерно в 120 миллионов рублей, но уже через год продажи флагмана могут превысить 1 миллиард рублей», - говорится в статье.

Флагман «Л’Этуаль» площадью более 2,5 тысяч квадратных метров планируется открыть на первом этаже ТЦ «Авиапарк» в конце мая.

«Л’Этуаль» — крупнейшая в России парфюмерная розничная сеть, основанная в 1997 году. Сейчас под управлением компании находится более 900 магазинов в 200 городах страны.

Аналитики Knight Frank считают, что открытие флагмана будет для сети, скорее всего, имиджевым решением.

«Это действительно будет крупнейший магазин косметики и парфюмерии, поскольку этот рынок все больше уходит в онлайн. При этом в новом флагмане как таковой торговой составляющей будет не так много — большую часть площадей займут разного рода дополнительные услуги, отвечающие последним тенденциям», — отметили эксперты.

Сотрудник пресс-службы «Л’Этуаль» подтвердил, что во флагманском магазине будут работать барбершопы и стилисты. Существующий же в «Авиапарке» магазин на площади более 500 квадратных метров сеть планирует закрыть за полтора месяца до открытия нового.