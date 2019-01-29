РИАМО - 29 янв. Подмосковная полиция проверяет информацию из соцсетей о том, что участковый не уступил дорогу скорой помощи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что автохам заблокировал дорогу скорой помощи с включенным сигналом в поселке Белоозерский Воскресенского района. Предполагается, что за рулем машины, мешающей медикам проехать, был местный участковый.

«По информации, размещенной в сети Интернет, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

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