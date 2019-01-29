РИАМО - 29 янв. В инвестиционном проекте ЖК «Северный» в столице введены в эксплуатацию все жилые корпуса, всего в комплексе построено восемь домов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как уточнил представитель компании застройщика НИПП Ассоциация «Народное домостроение» (ГК «ПИК»), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получены на корпуса: №№9 и 10, рассчитанных на 397 и 419 квартир соответственно.

«Выдача ключей от квартир в корпусах №№9 и 10 ЖК «Северный» запланирована на март 2019 года. Сейчас ведется передача систем в эксплуатирующую компанию», - сказал представитель застройщика.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в настоящее время застройщик осуществляет строительство детского сада на 125 мест.

«По сведениям инвестора, детский сад разместится в отдельностоящем двухэтажном здании с собственной территорией. Участок, где расположится объект, находится внутри жилой застройки», - пояснила Пятова.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года. Тогда же в целом будет завершена реализация проекта ЖК «Северный».

Всего в рамках строительства данного жилого комплекса возведено восемь домов на 2 778 квартир.

Жилой комплекс расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы на границе с рекреационной зоной Хлебниковского лесопарка.