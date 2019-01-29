РИАМО – 29 янв. Министерство юстиции РФ предложило смягчить законодательство о противодействии коррупции, предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных запретов вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Соответствующее уведомление ведомство разместило на портале проектов нормативно-правовых актов. В нем говорится, что поправки готовятся во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, а в их разработке вместе с Минюстом участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции» уже внесен в правительство», - отмечается в статье.

Сейчас по закону коррупционные правонарушения оценивают комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. В случае установления ими обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие чиновника не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение.

Но иногда соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено, говорится в уведомлении. Такое освобождение возможно, если несоблюдение требований вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение запретов.

Замгендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов считает, что создаются очередные исключения, которые позволят чиновникам избежать наказания за коррупционные нарушения.

«Нет ни одного разумного объяснения для применения обстоятельств непреодолимой силы, когда чиновник не мог бы задекларировать конфликт интересов. Под этими обстоятельствами понимаются, видимо, вооруженные действия, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, которые к коррупционным действиям отношения не имеют. Но у нас есть закупки при чрезвычайных ситуациях, которые устанавливают местные власти, – в Петербурге, например, с такой формулировкой строили велодорожки. Поэтому под них может попасть все, что угодно», - отметил Шуманов.

По мнению эксперта, это даст возможность комиссиям по этике при органах власти, рассматривая конфликты интересов, давать индульгенции чиновникам, которые смогут объяснить отсутствие декларирования конфликта интересов или другое нарушение закона подобными обстоятельствами, по сути же это выглядит как намеренное создание для должностных лиц лазейки, чтобы избежать ответственности.

Тренд на смягчение антикоррупционного законодательства наблюдается уже в течение нескольких лет. Так, в 2018 году были инициированы поправки, позволяющие не увольнять чиновника за коррупционное правонарушение, а выносить ему выговор, что по сути является ослаблением ответственности.

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