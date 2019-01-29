РИАМО - 29 янв. Столичные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания центра культуры и искусств «Щукино» на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Центр расположен по адресу: улица Маршала Малиновского, владение 7 (район Щукино, СЗАО). Строительство велось за счет городского бюджета.

«В районе Щукино появилась новая точка культурного притяжения – скоро свои двери откроет центр культуры и искусств «Щукино», здание уже введено в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В центре, построенном на месте бывшего кинотеатра «Октябрь», теперь будет не только универсальный киноконцертный зал на 500 мест, но и клубно-кружковая зона, где планируется проводить занятия по 15 различным направлениям художественного и научно-технического творчества.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам центра культуры и искусств в Щукине привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.